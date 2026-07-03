Dos inspectores terminaron siendo arrastrados en un operativo a mototaxis que se realizó en el damero de Huancayo. Los vehículos menores no cuentan con autorización para ingresar hacia este sector.

La intervención de fiscalización se realizó en la esquina de los jirones Atahualpa y Cajamarca, en Huancayo, se pidió los documentos de circulación y licencia de conducir de los mototaxistas; sin embargo ninguno de ellos contaba con los papeles en regla.

Algunos de ellos se dieron a la fuga arrastrando a los inspectores de de la Gerencia de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH).

“Los actos de fiscalización contra la informalidad son a diario, los operativos de intervención se realizan con el apoyo de la Policía Nacional del Perú”, señaló el gerente de Transporte MPH, Jorge Quispe.