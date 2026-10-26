La empresa Elena de Troya continuó con el movimiento de tierra en las lomas de Yuta, en el distrito de Mollendo, provincia de Islay, pese a que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Municipalidad Provincial de Islay paralizaron y clausuraron sus operaciones la semana pasada.

Un video difundido el último sábado por Arturo Segura, integrante del colectivo Mollendinos Unidos, muestra que las maquinarias seguían removiendo tierra en esta zona, pese a que la intervención de clausura se realizó el martes pasado.

La medida se adoptó porque la empresa no contaría con licencia para desarrollar esta actividad y habría extraído material de construcción en un área protegida, fuera de los límites de su concesión.

Según informaron funcionarios de la Municipalidad Provincial de Islay, durante la intervención se otorgó a la empresa un plazo de dos días para retirar sus maquinarias. Sin embargo, cuatro días después, la extracción de material continuaba, de acuerdo con las imágenes difundidas por el colectivo ciudadano.

PROCESO SANCIONADOR DE SERFOR

El Serfor informó que inició un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa por una presunta infracción muy grave, debido al retiro de la cobertura vegetal en este ecosistema frágil.

Durante la intervención se encontraron dos retroexcavadoras, un cargador frontal, cinco volquetes y dos zarandas metálicas, equipos utilizados para las labores de extracción y procesamiento del material.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 007-2021-MIDAGRI, las infracciones muy graves contempladas en la normativa pueden ser sancionadas con multas de entre 10 y 5.000 unidades impositivas tributarias (UIT), según corresponda. La eventual sanción dependerá de la evaluación del caso y de lo que se determine en el procedimiento administrativo.

LOMAS PRTEGIDAS DESDE 2018

Las lomas de Yuta forman parte de los seis ecosistemas de lomas costeras de Arequipa incorporados en 2018 a la lista sectorial de ecosistemas frágiles.

Estos espacios naturales reverdecen y florecen entre septiembre y diciembre, gracias a la humedad característica de esta temporada. Durante esos meses, la vegetación se desarrolla y brinda hábitat a diversas especies de flora y fauna.