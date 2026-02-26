La Contraloría General de la República advirtió que la descolmatación de la torrentera El Chullo no es suficiente, porque aún hay presencia de material o desechos en el cauce que podría detener o desviar el flujo de lodo y piedras que arrastre el caudal, en caso de ocurrir lluvias como las que se registraron el 19 y 22 de febrero. Esto, causaría nuevos desbordes.

De acuerdo al oficio de orientación de n.° 013-2026-OCI/OC0353-SOO, que evaluó en el plazo del 23 al 24 de febrero de 2026, se advierte que con los trabajos de limpieza no retiraron todo el material arrastrado que ha colmatado algunos sectores de la torrentera en El Chullo (ubicado entre los distritos de Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado) y zonas aledañas a la faja marginal, lo que puso en riesgo la vida y salud de los pobladores del lugar.

Aunque a la fecha, el trabajo de limpieza es mayor, la Contraloría alerta que ante nuevas precipitaciones pluviales, aún se pueden generar embalsamientos y afectando a más viviendas.

Respecto al puente Concordia, el cual ya fue demolido, la Contraloría también advirtió que, debido a la altura de tan solo 2 metros, era un peligro y riesgo, al impedir la circulación de la gran cantidad de lodo que descendía. Otro hecho cuestionable es el ancho de 4 metros de la torrera, dimensión que la municipalidad de Yanahuara deberá evaluar para ampliar y evitar futuros daños con desbordes e inundaciones.

Según el Senamhi, las precipitaciones pluviales continuarán en Arequipa durante el mes de marzo, debido al fenómeno de El Niño Costero, por lo que aún podrían registrarse ingreso de huaicos, desborde de quebradas e inundaciones.

