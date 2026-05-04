La Contraloría General de la República alertó una serie de irregularidades en el proyecto de reparación del Túnel 9 del sistema Majes Siguas, a cargo de Autodema, en la provincia de Caylloma. Según el Informe N.° 012-2026-OCI/0617-SCC, bajo la modalidad de control concurrente, se identificó una posible sobreestimación del presupuesto por S/ 424,183.88, además de deficiencias técnicas en el expediente que podrían afectar la correcta ejecución de la obra.

Entre las principales observaciones figuran inconsistencias en los metrados de acero, donde los cálculos no coinciden con los planos, así como el uso de un peso unitario incorrecto para el fierro de media pulgada, lo que habría inflado los costos. También se detectaron precios de materiales por encima del mercado y falta de sustento técnico en partidas como movilidad y desmovilización de equipos.

Asimismo, el informe advierte problemas en el plazo de ejecución establecido en 291 días, el cual no guarda coherencia con los gastos generales ni con la programación de desembolsos.

Otro punto crítico es el riesgo legal relacionado con la construcción del By Pass del Túnel 9. Aunque Autodema sostiene que el terreno pertenece al Estado, registros de la SUNARP evidencian una superposición con al menos tres predios privados.

Finalmente, la Contraloría cuestionó la aprobación de una ampliación de plazo al evaluador del expediente técnico sin sustento legal adecuado, lo que vulnera los principios de legalidad y eficiencia en la contratación pública.