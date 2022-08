El día en que Christian Nova Palomino volvió a ser designado como gerente regional de Salud, el funcionario dijo a Correo que el caso de las exoneraciones irregulares a las que accedió en el hospital Goyeneche durante su primera gestión, era un tema cerrado para él, asegurando que no le debía nada al nosocomio.

Sin embargo, para la Contraloría la investigación no está cerrada ni mucho menos esclarecida.

CHRISTIAN NOVA ASEGURA QUE NO DEBE AL HOSPITAL

El gerente de Salud afirma que no incurrió en ninguna irregularidad, aduciendo que en el informe de orientación de oficio 005-2022 del órgano de control en el que se detectaron irregularidades en 114 exoneraciones a pacientes, incluida la de él, solo se recomendaba que se adopten las medidas correctivas del caso para regular este procedimiento ante la falta de una normativa interna.

El gerente fue operado el 17 de enero, pero recién el 11 de mayo canceló 370 soles por la hospitalización y la operación del apéndice. “El hospital me ha dado una constancia de que no debo nada, si Contraloría dice que debo pagar algo más, lo hago. Pero primero que me muestre cuánto es lo que debo en todo sentido” , refirió el funcionario, quien ha negado que haya accedido indebidamente a tomografías en el hospital. Las indagaciones de la Contraloría van en ese sentido y se pretende determinar quienes fueron los responsables de haberle tomado las placas y quienes debieron haberle cobrado.

HOSPITAL GOYENECHE REPORTÓ LAS ATENCIONES DE NOVA PALOMINO

Tras el escándalo, el hospital Goyeneche reportó a la Contraloría que antes de ser operado, a Christian Nova se le hizo una ecografía abdominal completa y tomografías de tórax, abdomen superior e inferior, así como a la columna vertebral, por lo que debería alrededor de 1300 soles más.

Nova asegura que solo le hicieron una sola tomografía al abdomen y que ni siquiera él la había pedido. ”Si me hubieran hecho todas las que dicen, deberían aparecer los documentos y no hay nada de eso”, remarcó el gerente.

A raíz de esta información, el 21 y 22 de julio, la Contraloría ha vuelto a requerir mayor información sobre sus exoneraciones. Los documentos han sido enviados a la jefe del Departamento de Imagenología del hospital, Raquel Herrera, para que brinde datos de los responsables de las áreas donde fue atendido Nova, así como de los responsables de los cobros por las atenciones prestadas y si se dispuso el pago por el servicio brindado. En caso de que no se haya efectuado, deberá dar las explicaciones del por qué.

Herrera, quien también ha sido directora del hospital, sostuvo que una de las intensiones es determinar quienes fueron los responsables de haber autorizado los estudios sin el pago respectivo.

“Quizás dirán que yo tengo responsabilidad, pero el día que vino para ser atendido fue porque me llamó el director (Juan Luis Herrera Chejo) y me dijo que el gerente necesitaba de estudios y se los hicimos. Él (Christian Nova), después de ser atendido, no preguntó cuanto era lo que debía ni se preocupó por paga nada ” , refirió Herrera tras asegurar que responderá al nuevo requerimiento del órgano de control.

Sobre este pedido de información, el gerente regional de la Contraloría, Fabio Niño de Guzmán, sostuvo en una entrevista radial que aguardan la entrega de los datos para determinar una nueva acción de control en el hospital.

A raíz de esta denuncia, el pleno del consejo regional acordó pedir a Kimmerlee Gutiérrez el retiro del funcionario. Pero la gobernadora regional ha hecho todo lo contrario nombrándolo nuevamente gerente de Salud.