La gerente de la Gerencia Regional de Control de Arequipa, Marissa Chávez, informó que la Contraloría advirtió de demoras en la contratación del servicio de despliegue y repliegue de material electoral que involucró a 5 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en la región.

“Hemos emitido cinco reportes aquí en todo Arequipa y estos han sido ya de conocimiento de la alta dirección de la ONPE, y se ve que ya han implementado las acciones correctivas”, señaló tras la inspección realizada en el área de Ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), donde se instaló la última mesa de votación en la región.

Marissa Chávez precisó que los 5 reportes involucraban a las ODPE de Caylloma, Condesuyos, Camaná y Mollendo, además de una de las que se encuentra en la provincia de Arequipa, tras una visita en cada una de sus sedes.

“A nivel de la región tenemos destinados 135 auditores qué están desplazados en las siete ODPE”, añadió.

SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL

Respecto a la presencia de propaganda electoral cerca de algunos locales de votación señaló que es una competencia del Jurado Nacional de Elecciones, encargada de la supervisión y fiscalización.

“Tendrían que haber eliminado este tipo de propagandas, días previos a las elecciones, eso está establecido en el marco normativo. Entendemos que el Jurado Nacional de Elecciones ya ha tomado conocimiento y está ejerciendo su competencia fiscalizadora”, manifestó.

En cuanto a la posibilidad de una posible sanción al JNE por no retirar la propaganda electoral antes del día de las elecciones, la gerente de Contraloría en Arequipa indicó que se evaluará oportunamente alguna omisión de funciones.