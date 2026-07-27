A poco más de un mes de que el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunciara la construcción de la nueva infraestructura de la Institución Educativa Indalecio Trillo, en el distrito de Lomas (Caravelí), la Contraloría General emitió un informe previo en el que advierte una serie de riesgos que el Gobierno Regional deberá subsanar antes de convocar la ejecución de la obra valorizada en S/ 11,911,717.83.

El Informe Previo N.° 051-2026-CG/GRAR señala que la entidad no acreditó la factibilidad de los servicios básicos que requerirá el nuevo plantel. Entre las observaciones figuran la falta de sustento sobre el abastecimiento de agua, desagüe, energía eléctrica e internet, así como la ausencia de estudios que demuestren que las redes existentes podrán atender la mayor demanda que generará la infraestructura.

Asimismo, el órgano de control advirtió que el expediente no acredita la autorización para utilizar el depósito de material excedente ni las canteras previstas para la obtención de materiales de construcción.

Además, observó que no existen planos que identifiquen claramente las estructuras que serán demolidas durante la ejecución del proyecto.