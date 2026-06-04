A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, programada para este 7 de junio, la Contraloría General de la República intensificó las acciones de control en Arequipa para supervisar el traslado y la distribución del material electoral que será utilizado en los locales de votación de la región.

Las labores de vigilancia se desarrollan en las siete Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) instaladas en Arequipa, donde los auditores verifican la recepción de los materiales, las condiciones de los vehículos encargados del transporte y el cumplimiento de los procedimientos establecidos para garantizar que las cédulas, actas y demás insumos lleguen oportunamente a cada centro de sufragio.

La Contraloría informó que el viernes y sábado continuará con la supervisión del despliegue del material hacia los locales de votación, especialmente en las zonas más alejadas de la región. Asimismo, el día de las elecciones se verificará la instalación de las mesas de sufragio y, al término de la jornada, el retorno del material electoral hacia las respectivas ODPE.

Estas acciones forman parte de un operativo nacional que involucra a 1,200 auditores desplegados en todo el país. El objetivo es detectar oportunamente cualquier situación que pueda afectar el desarrollo del proceso electoral y comunicarla a los organismos competentes, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para que adopten las medidas correctivas necesarias.

Entre los aspectos considerados de mayor riesgo se encuentran la entrega oportuna del material electoral a las ODPE, la contratación y disponibilidad de los servicios de transporte, así como la distribución hacia los locales de votación. También se supervisará que los fiscalizadores del JNE y los coordinadores de la ONPE cumplan sus funciones durante la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio.

La entidad de control también verificará que los materiales lleguen en buen estado a los centros de votación y que, una vez concluido el proceso electoral, el repliegue se realice de manera segura y conforme a los protocolos establecidos.