Un incendio registrado la madrugada de este martes en la parte posterior de una playa de estacionamiento ubicada en la sexta cuadra de la calle Rivero, en el Cercado de Arequipa, fue controlado a tiempo gracias a la intervención de agentes de Serenazgo y efectivos del Cuerpo General de Bomberos, evitando que las llamas se propagaran a inmuebles cercanos.

Controlan incendio en playa de estacionamiento en Arequipa (Foto: Municipalidad de Arequipa)

El siniestro se produjo aproximadamente a las 00:45 horas en un establecimiento que funciona como playa de estacionamiento. De acuerdo con la información de la Municipalidad Provincial de Arequipa, el fuego fue detectado por personal de Serenazgo que realizaba patrullaje de rutina por la zona.

Tras advertir la emergencia, los agentes alertaron a la central de operaciones y acudieron al lugar, donde encontraron el predio. Mientras llegaban las unidades de bomberos de la Compañía N.° 19, el personal de seguridad ciudadana procedió a acordonar el área y restringir el acceso para facilitar las labores de emergencia.

Controlan incendio en playa de estacionamiento en Arequipa (Foto: Municipalidad de Arequipa)

Esta acción permitió que los bomberos ingresaran rápidamente al establecimiento y concentraran sus esfuerzos en controlar el fuego antes de que alcanzara las viviendas colindantes.

A consecuencia del siniestro, solo se reportaron daños materiales menores y no hubo personas heridas.