Copa Perú en Arequipa: 40 equipos buscan avanzar a la etapa Departamental

La Liga Provincial de Fútbol de Arequipa realizó anoche el sorteo oficial del fixture para la etapa Provincial de la Copa Perú, certamen que se disputará del 1 de mayo al 21 de junio. En esta instancia participarán 40 equipos, correspondientes a los 20 campeones y 20 subcampeones de las ligas distritales de Arequipa. La organización confirmó que el torneo contará con cuatro fases competitivas.

La primera fase corresponde a la etapa de grupos. Los 40 clubes fueron distribuidos en 10 grupos de cuatro integrantes cada uno. En esta ronda se jugará una rueda de todos contra todos con tres fechas ya establecidas: el 2 y 3 de mayo se disputarán los duelos 1-2 y 3-4; el 6 de mayo se desarrollarán los encuentros 1-3 y 2-4; mientras que la última jornada se cumplirá el 9 y 10 de mayo con los partidos 3-2 y 4-1. Los dos mejores equipos de cada grupo obtendrán su pase a la segunda fase.

Para la segunda etapa, la Liga Provincial conformará 10 llaves entre los 20 clasificados, procurando que no coincidan clubes del mismo distrito ni equipos que hayan compartido grupo. Esta fase se jugará con partidos de ida y vuelta programados para el 16 y 17 de mayo (ida) y el 23 y 24 de mayo (vuelta). Los ganadores avanzarán a la tercera fase del torneo.

La tercera fase se desarrollará en duelos únicos en el estadio La Tomilla, ubicado en el distrito de Cayma. Serán cinco partidos eliminatorios programados para el 30 y 31 de mayo. En caso de empate en el tiempo reglamentario, la clasificación se definirá directamente mediante tanda de penales. Solo cinco equipos quedarán en competencia tras esta instancia.

A esos cinco clubes se sumará un mejor perdedor, definido por la mejor diferencia de goles obtenida en la tercera fase. Con ellos se conformará la Liguilla Final, también programada en el estadio La Tomilla, que se disputará a cinco fechas: 6, 10, 14, 18 y 21 de junio. Este tramo del campeonato será decisivo para conocer a los representantes de Arequipa.

Los dos primeros lugares de la Liguilla Final asegurarán su clasificación a la etapa Departamental de la Copa Perú.