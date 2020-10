El jefe del Comando COVID-19, Percy Miranda Paz, alertó ayer que pese a la disminución del número de infectados con el coronavirus, aún no existe un control de la crisis sanitaria y el riesgo de incremento considerable está latente a diario.

“Esta es una epidemia que tiene en definitiva un comportamiento impredecible, no vamos a señalar jamás que tenemos un control. No hay datos que puedan decir en el mundo que la baja de casos o el registro de que no hay muertos un día, vaya a desaparecer el virus. No vamos a bajar la guardia”, dijo.

Miranda también resaltó que los ciudadanos, en parte, empezaron a descuidarse haciendo mal uso de la mascarilla, así como dejar de lado el lavado constante de manos y otros, por ello deben ser conscientes de que el virus está latente.

“El virus está con nosotros de forma permanente. Tenemos que evitar los contagios. Se está trabajando para continuar con el descenso de casos de manera sostenida”, agregó el galeno.

El último martes el titular del grupo operativo de lucha contra el COVID se reunió con autoridades del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para continuar evaluando estrategias para evitar las infecciones en lugares de gran afluencia

En la mira continúan los mercados, los malls, bancos y otros. Miranda explicó que vienen gestionado la adquisición de pruebas rápidas de descarte de la enfermedad para aplicarlas en puntos estratégicos y así continuar identificando a los portadores del virus.

Las gestiones para la adquisición del material no solo lo hacen ante el GRA, sino también en entidades privadas.

Lo que también está presente en la lucha es el control y operativos al sector transportes.

Hay más pacientes recuperados del coronavirus

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) informó que la cifra de recuperados se elevó a 127 mil 120, lo que representa el 94% del total de casos reportados en la región (134 mil 588).

Aunque parte de los que recibieron la alta médica continúan en terapias de rehabilitación física, hasta la fecha no es común que tengan que ser atendidos en los centros médicos por complicaciones mayores.

La Gerencia también informó que de las 3 mil 910 test de descarte de coronavirus que aplicaron en Arequipa, solo 254 son portadoras de la enfermedad.

Lamentablemente, lo que continua en aumento es la cifra de fallecidos. En las últimas 24 horas, cuatro enfermos perdieron la vida en los hospitales.