El servicio de agua potable será suspendido este miércoles 4 de marzo en el sector de La Pampa Capital, en el distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná debido a los trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

La interrupción afectará al Edificio Las Flores, Planicie Verde y a toda la zona de La Pampa Capital, según el comunicado de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor emitido a residentes y propietarios del sector. El servicio se restablecerá el mismo día a partir de las 12:00 horas, aunque se realizará de manera progresiva una vez culminadas las labores técnicas.

La medida no solo impactará a los vecinos permanentes, sino también a los veraneantes que por esta temporada acuden a las playas del distrito, muchos de los cuales ocupan viviendas y departamentos en la zona afectada.

Ante esta situación, se recomendó a la población almacenar con anticipación el agua necesaria para cubrir sus necesidades básicas. Asimismo, se sugirió mantener cerradas las llaves de paso durante el corte para evitar el ingreso de aire o sedimentos en las tuberías. Una vez restituido el servicio, podría presentarse ligera turbidez, por lo que se aconseja dejar correr el agua por unos minutos hasta que recupere su claridad habitual.

Según el comunicado, estos trabajos buscan mejorar la calidad del servicio en beneficio de todos los usuarios.

VIDEO RECOMENDADO