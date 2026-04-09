Recientemente, el Poder Judicial anunció la implementación del sistema de notificaciones en Braille en la Corte Superior de Justicia de Lima como un avance en la política de inclusión, pero en Arequipa, así como en otras regiones, este mecanismo ya se encuentra operativa.

En efecto; la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ya ofrece este servicio para garantizar la atención de los ciudadanos con discapacidad visual con el fin de que puedan acceder de manera directa y autónoma al contenido de las resoluciones judiciales, en igualdad de condiciones.

Esta iniciativa, fue destacada por la jueza superior Patricia Beltrán Pacheco como parte de un esfuerzo nacional de accesibilidad. El servicio en la Ciudad Blanca opera en cumplimiento de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, evidenciando el compromiso de la región con la eliminación de barreras burocráticas y físicas.

Es importante precisar que, al igual que en las demás sedes donde ya funciona, las notificaciones en sistema Braille, no sustituyen los mecanismos formales establecidos por ley, sino que se brindan como una herramienta complementaria a solicitud del usuario.

Los justiciables que requieran este tipo de notificaciones deben solicitarlo formalmente a través de un escrito, en cualquier instancia y especialidad del proceso. Además del Braille, el Poder Judicial ha incorporado otros formatos accesibles como el macrotipo (Arial 20) y resúmenes en audio (formato mp3), ampliando las alternativas de acceso a la información judicial.