Al menos 120 mil usuarios de agua potable, que representan aproximadamente el 50% de los usuarios de la provincia de Arequipa, serán afectados por la suspensión del servicio que Sedapar programó debido a los trabajos de limpieza y desinfección de los reservorios R9 y R9A, ubicados en la planta de tratamiento de agua potable La Tomilla.

La restricción será a 13 distritos de la ciudad y se iniciará a las 6:00 horas del martes 3 de noviembre. Según el cronograma de la empresa, el servicio se restablecerá durante las primeras horas del miércoles 4 de noviembre, aunque la recuperación será progresiva y dependerá de la zona.

No todos los distritos tendrán la misma afectación. En Hunter, Yanahuara y el Cercado de Arequipa, la suspensión será total, es decir, comprenderá a todos sus usuarios. En los otros diez distritos, el corte alcanzará únicamente a determinados sectores.

Las jurisdicciones que también tendrán restricciones son Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Socabaya, Tiabaya, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Paucarpata, Miraflores y Sachaca.

Durante el periodo de suspensión, Sedapar ejecutará la limpieza y desinfección de los dos reservorios, labores necesarias para mantener las condiciones sanitarias del agua potable que se distribuye a la población.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios de las zonas afectadas almacenar agua con anticipación y utilizarla de manera responsable mientras duren los trabajos y se normalice el abastecimiento.