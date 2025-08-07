La empresa Seal programó el corte del servicio eléctrico en 6 distritos de la provincia de Arequipa en el horario de 7:30 a 15:30 horas y en 3 distritos de la provincia de Camaná para realizar trabajos de mejoramiento de suministro eléctrico, en horarios diferenciados en la mañana y en la tarde.

En la provincia de Arequipa, los distritos afectados son: Mariano Melgar, Paucarpata, Characato, Chiguata, San Juan de Tarucani, Arequipa.

Mariano Melgar: Av. Sam Jerónimo Zona A, Av. San Jerónimo Zona B, AA.HH Héroes del Cenepa, Cerrito Belen, El Gran Chaparral, Jerusalén, Los Olivos, Los Pinos, Nueva Israel, Nuevo Milenio, San jerónimo, San Miguel, San Valentín, entre otros.

Paucarpata: Miguel Grau Miguel Grau III Etapa Zona D, 26 de Julio, 3 de Mayo, Asoc. Cerrito de Huacsapata, Balneario de Jesús, Cerrito Verde, Corazón de Jesús, El Mirador de Jesús, Los Portales de Chiguata, Nueva Carabaya, Pampa El Cebollar, Ciudad Blanca, entre otras.

Chiguata: Agua Salada, anexo Cangallo, anexo Cari Cari, anexo La Rinconada, anexo Quillocona, anexo Villa Santa María Buena Vista, Cachamarca, Cerrito Benavente, Chiguata, Collamarca, Contune, El Arenal, Espíritu Santo, Irrigación Santa María II, entre otros.

En el distrito de San Juan de Tarucani, el corte del servicio eléctrico será en todo el distrito, mientras que en Characato será en la zona de Mosopuquio y en la provincia de Arequipa será en la urbanización La Isla.

Distrito de Camaná en horario de 7:30 a 12:30: Camaná, Granda Uchumayo, por mantenimiento de redes de media tensión,

Mariscal Cáceres en horario de 7:30 a 12:30: El Chule, San José.

Distrito de Camaná en horario de 13:30 a 17:30: Urbanización Ampliación Santa Elsa, Boulevar 28 de Julio, José Granda, Camaná, La Deheza, La Legua, Las Gardenias, Quinta Las Cabañas, Quinta Valle Nuevo, San Francisco, Santa María Villa Salazar.

Samuel Pastor: A.H. Alta Vista, Alto Luren, Taller Huaco, Bella Unión, Almirante Grau, Alto Bellavista, Alto Buenos Aires, Linares, Cristo Rey, El Chorro, Habitad for Humanity, La Boya, La Pampa, la Rinconada, Las Higueritas, Los Olivos, Pueblo Nuevo, Residencial Fernández, Señor de Luren, Villa Don Jorge, Villa Marina.

VIDEO RECOMENDADO