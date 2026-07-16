Corte del servicio eléctrico por 8 horas en Majes, Chala y Deán Valdivia en Arequipa

Los distritos de Majes, en la provincia de Caylloma; Chala, en Caravelí; y Deán Valdivia, en Islay, permanecerán ocho horas sin servicio de energía eléctrica este viernes 17 de julio, debido a trabajos de mantenimiento programados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal).

En el distrito de Majes, el corte se realizará de 7:00 a 15:00 horas para ejecutar labores de mantenimiento de redes de media tensión en el circuito Pedregal 2. La suspensión del servicio alcanzará a las urbanizaciones Futuro Majes, Las Malvinas, Pedregal y Pedregal Norte, entre otros sectores.

En Chala, el suministro eléctrico será interrumpido de 7:30 a 15:30 horas con el fin de realizar trabajos de subsanación de deficiencias y mantenimiento de la red de media tensión del circuito Manuel Prado. La medida afectará a las urbanizaciones Chala, Imperial Aguada, Imperial Aguadita, Las Brisas, Las Flores de Chala, Los Jardines, Chala Tradicional, Magisterial Chala, Manuel Prado, Nueva Juventud, Pueblo Tradicional de Chala, sector Casuarinas y Virgen del Carmen.

Mientras que, en el distrito de Deán Valdivia, el corte está previsto de 8:00 a 15:00 horas por el mantenimiento de redes de media tensión. La interrupción del servicio comprenderá la quebrada de Quelaque.

Seal recomendó a los usuarios a asumir medidas de prevención con el fin de no ser afectados en sus actividades económicas, académicas o el trabajo.