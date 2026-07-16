Un hombre identificado como Ángelo Canales Lengua murió tras ser atacado con varios disparos durante la madrugada de este domingo 12 de julio en el centro poblado de Casalla, distrito de Túpac Amaru Inca, provincia de Pisco.

Muerte violenta

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada en las inmediaciones de la antigua carretera Panamericana Sur, a la altura del centro poblado San Miguel, frente al pueblo joven Casalla.

Los residentes señalaron que escucharon múltiples detonaciones que interrumpieron la tranquilidad del lugar. Minutos después, encontraron a una persona tendida a un costado de la vía con heridas de bala.

Según las primeras versiones, los disparos habrían sido efectuados desde un vehículo en movimiento. Asimismo, algunos testigos indicaron que la víctima habría intentado huir por la berma de la carretera desde el sector conocido como La Acequia, pero fue alcanzada por los proyectiles.

De manera preliminar, también se informó que Canales Lengua se encontraba esperando un medio de transporte para dirigirse al centro de Pisco cuando ocurrió el ataque.

Las circunstancias del crimen son investigadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público. Entre las hipótesis iniciales se encuentra la posibilidad de que el ataque haya sido perpetrado por presuntos sicarios.

Cabe precisar que Ángelo Canales Lengua fue detenido en febrero de 2026 tras ser sindicado como presunto integrante de la banda criminal “Los Malditos de Casalla”. Además, era investigado por su presunta vinculación con el homicidio de Hernán Enrique Quispe Espino, de 36 años.

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