Desde el mercado Nueva Esperanza, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, cientos de arequipeños acuden al centro de abasto para abastecerse de los productos de primera necesidad. Por ello, Correo realizó un recorrido permitiendo conocer los precios de las carnes, verduras y frutas más demandadas.

En el caso de las carnes, el kilo de pollo se encuentra en 9.50 soles, mientras que el kilo de res se expende desde 17.00 soles, y de cerdo a 16.00 (corte pierna). Además, la bandeja de 30 huevos a 12.00 soles.

Respecto a las verduras, los comerciantes informaron que se incrementó el precio del kilo de limón y tomate a 7.00 y 4.50 soles, respectivamente. Advirtieron que esta situación se repite cada año por temporada.

Mientras que el kilo de choclo se vende a 3.50 soles, cebolla a 1.50 soles, vainita a 5.00 soles, habas a 2.50 soles, arveja a 4.00 soles, pepinillo y zapallo a 2.00 soles, zanahoria y betarraga desde 1.50 soles.

En cuanto a las frutas, la mandarina se expende en 4.00 soles el kilo, mango a 5.00 soles, papaya a 4.00 soles, piña a 3.50 soles, manzana a 6.00 soles y arándano a 20.00 soles.

Asimismo, en tubérculos, la papa se cotiza en 8.00 soles por 5 kilos.