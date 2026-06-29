La creación de más de veinte nuevas universidades públicas pondría en riesgo la calidad de la educación superior al abrirse sin garantizar infraestructura, presupuesto y docentes especializados. Según alertó el presidente de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), Jorge Cáceres Arce.

El también presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, sostuvo que el derecho universal de la educación debe de estar garantizado por el Estado garantizando la calidad formativa, los recursos financieros, infraestructura y equipamiento, lo que supone asignar el financiamiento necesario, sin recortar lo que hasta se ha dispuesto para las universidades públicas.

“Si antes la Universidad Nacional de San Agustín recibía cien, ahora ya no va a recibir cien, porque ese presupuesto tendrá que redistribuirse entre cuatro universidades. ¿Quién se afecta? ¡La que ya está funcionando, la que requiere más recursos, la que tiene proyectos de investigación o necesita infraestructura?”, afirmó.

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

Agregó que la creación de nuevas universidades debe sustentarse en estudios técnicos que demuestren su necesidad y viabilidad. Precisó que la ASUP no rechaza la apertura de nuevas casas de estudio, siempre que estas cuenten con presupuesto, infraestructura, plana docente y condiciones para garantizar una formación de calidad.

“Hay universidades que no tienen ni terreno, ni presupuesto, ni perfil y no tienen docentes. En algunos casos se están creando para cumplir favores políticos. No podemos mercantilizar la educación universitaria ni poner en riesgo la calidad de la formación profesional”, manifestó.

Como ejemplo, indicó que no todas las provincias están en condiciones de ofrecer carreras como Medicina Humana, debido a la falta de hospitales, especialistas y campos clínicos. En ese sentido, consideró que abrir facultades sin esos requisitos solo generará profesionales con una formación deficiente y mayores dificultades para las universidades ya existentes.

PROPONEN FORTALECER UNIVERSIDADES EXISTENTES

El presidente de la ASUP señaló que el próximo gobierno debe fortalecer a las universidades públicas y privadas que ya cumplen con las condiciones básicas de calidad, además de incrementar el presupuesto para Pronabec y promover una mayor inversión en investigación, innovación y nuevas tecnologías aplicadas a la educación superior.

“Tenemos que exigir un gobierno respetuoso con la autonomía universitaria, que no dicte normas que debiliten el sistema universitario. Necesitamos más investigación, más calidad educativa y más presupuesto para las universidades que ya funcionan. La inteligencia artificial debe incorporarse a la formación profesional, pero siempre acompañada de valores y sin reemplazar al ser humano”, sostuvo, para añadir que la Constitución garantiza la educación de calidad. El valor fundamental del derecho de las personas, añadió, debe de ir acompañado de políticas eficientes y armónicas, sin afán de generar diferencias, como lo que podría ocurrir al promover universidades sin calidad, ante el crecimiento de la demanda.

Cáceres también afirmó que las universidades deben incorporar nuevas competencias vinculadas con la inteligencia artificial, la automatización, el análisis de datos y la ciberseguridad, sin dejar de lado la formación ética y humanística de los estudiantes.