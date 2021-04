Los integrantes del Consejero Regional de Arequipa (CRA) aprobaron ayer la creación de una comisión para investigar el uso de los terrenos de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) al supuestamente detectarse irregularidades en el manejo de hectáreas.

El consejero de Arequipa, José Hancco Mamani .dijo ayer que la medida se da luego de que por medio de la resolución de Gerencia Ejecutiva O74-2021-GRA/PEMS/GE, el gerente ejecutivo del proyecto especial Majes - Siguas Autodema, Napoleón Ocsa Flores, aprobó la entrega de 241,99 hectáreas en cesión de uso a la Asociación de Productores Sol Radiante de Majes por un plazo de 10 años.

terrenos. Según el documento, la asociación solicitó ocupar estos terrenos, donde instalarán 300 módulos, para la implementación del proyecto Capacitación y Fomento de Microempresarios en la Producción de Vestidos, Calzados, Juguetes, y cultivo hidropónico en la ciudad de El Pedregal, Majes.

“Reiteradamente (Ocsa Flores) está emitiendo resoluciones en temporada electoral por el cual se está, por diversas formas, entregando terrenos a asociaciones y municipios (...) por cesión de uso y otros, luego se van a posesionar y van a quedarse ahí “, alertó el consejero.

Otro caso donde se detectó irregularidades es en San Juan de Siguas donde, según el servidor público, la Municipalidad estaría inscribiendo a por lo menos 200 personas al día para darles terrenos.

“Indican que Autodema les ha dado terrenos en sesión de uso (...) nuestros como Consejo tenemos que ver que sucede en Autodema. Son terrenos del Gobierno regional, luego no los van a poder retirar de los mismos”, agregó.

Hancco también manifestó estar en desacuerdo con la forma en que se conformó la comisión.

“El presidente será Veto Bernal, cuando yo presenté este propuesta. Aquí hay una mayoría abusiva”, protestó el representante arequipeño del CRA.

Oposición. Otro de los consejeros que se pronunció fue Edy Medina quien indicó que Ocsa esta asumiendo el cargo de gerente de forma indebida y que no tiene capacidades administrativas para hacer entregas de terreno por cesión de uso.

“Esta tomando decisiones que no le corresponde. No puede dar terrenos a terceros, esa es una facultad de este Consejo regional (...) la sesión en uso se da entre instituciones públicas, no a privados”, señaló.

La comisión investigadora está dirigida por Ronald Veto Bernal Huarca e integrada por Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, Harberth Zuñiga Herrera y Jeimi Flores Quicaña, quienes tendrán 90 días para investigar el caso.

Cuestionan. Los consejeros criticaron a Neyra por no permitir que sesión sea de forma presencial para que los periodistas también esten presentes.