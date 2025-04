La jueza superior de la Corte de Arequipa, Cecilia Aquise, el fiscal Carlos Arias Lovón y el general de la Región Policial de Arequipa Olger Benavides, coincidieron en que la solución a la criminalidad organizada no pasa por medidas extremas como la pena de muerte, sino en la implementación efectiva de las normas y en el apoyo de la ciudadanía, a no ser indiferentes, no dar trabajo ni alojamiento a indocumentados.

CARENCIAS

Durante el programa Justicia en Acción de la Corte Superior de Justicia, el general Benavides señaló que la criminalidad organizada también se moderniza y aprovecha las carencias de la PNP, como la falta del registro de ingreso de extranjeros.

El fiscal Árias Lovón, detalló que la falta de tiempo es una de las limitaciones para avanzar con las investigaciones. La extorsión por el crédito gota a gota es un caso complejo, porque, quienes cobran con violencia, no son los mismos que prestan el dinero, las motos.

En cuanto al sicariato, el general Benavides reveló que en 2024 se registraron 13 casos y en lo que va del 2025 ya hay 2, motivados en su mayoría por disputas territoriales.

Mientras que la jueza Aquize reportó que en 2019 hubo 526 casos por estos delitos de sicariato, extorsión y este 2025 van 254 denuncias.

NECESIDAD

Se necesita descongestionar los juzgados de delitos menores para dar espacio a los de crimen organizado, según la jueza Cecilia Aquise.