Un violento choque frontal se registró hoy en la vía Costanera, en la vía de evitamiento de la provincia de Camaná, luego de que un automóvil impactó contra un camión que se encontraba estacionado en el carril contrario.

El accidente ocurrió cuando el camión se hallaba detenido a un costado de la vía para realizar labores de carga de sandías. Según las primeras hipótesis, el conductor del auto se habría quedado dormido al volante, lo que provocó que invadiera el carril opuesto y colisionara violentamente contra el vehículo.

En el automóvil viajaba una familia conformada por dos adultos y cuatro menores de edad, dos niñas y dos niños. Los adultos fueron identificados como Irineo Baca Cjuiro y Yovana Sivincha Medina de Baca, quienes serían los padres de los menores.

Producto del fuerte impacto, los ocupantes resultaron heridos, entre ellos uno de los menores que viajaba en el asiento del copiloto. Todos los ocupantes fueron trasladados de emergencia al hospital de Camaná para recibir atención médica.

La Compañía de Bomberos de Camaná informó que durante la temporada de verano atienden en promedio al menos tres emergencias diarias relacionadas con accidentes de tránsito y atenciones médicas, situación que se incrementa debido al mayor flujo vehicular en esta época del año.

