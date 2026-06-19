A más de dos semanas de la renuncia de Guadalupe Ccaso a la jefatura de la Oficina de Logística, la actual gestión del Gobierno Regional de Arequipa encontró a su reemplazo en Ronald Tohalino Manrique, cuestionado trabajador nombrado de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) y que también desempeñó las funciones de jefe de Logística en esta unidad ejecutora.

El nuevo funcionario pasará a sede central luego de estar encargado de funciones como especialista en Proyectos de Inversión Pública y Privada de Autodema.

Cabe señalar que incluso figura en tres informes de Contraloría donde se detecta responsabilidad civil en dos casos relacionados con procesos de compra en Autodema.

Asimismo, Tohalino Manrique fue aportante de la campaña de Rohel Sánchez en el 2022, con más de 11 mil soles invertidos y destinados a volantes, banners y papel.