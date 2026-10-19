La estructura metálica del histórico puente Fierro, también conocido como puente Simón Bolívar, presenta fierros retorcidos, presumiblemente por el ingreso de un vehículo que habría pasado por esta infraestructura pese a las restricciones de circulación.

En imágenes de la estructura se observa que parte de los elementos metálicos están doblados. Hasta el momento, se desconoce quién ocasionó los daños. Cabe recordar que el puente se encuentra en condición de alto riesgo desde 2015, motivo por el cual se restringió el tránsito vehicular.

Para impedir el paso de automóviles y camionetas, se instalaron parantes en ambos extremos del puente, en las avenidas Arrayanes y La Parra. Sin embargo, algunos conductores evaden estas barreras y utilizan las veredas para ingresar, exponiendo la estructura a posibles daños y poniendo en riesgo su propia seguridad.

El puente Fierro es una infraestructura histórica de Arequipa. Antes de que los buses circularan por la vía, por esta línea férrea transitaban trenes que cruzaban el río Chili y conectaban con destinos como Puno y Cusco.

Pese a su valor histórico y a las condiciones en las que se encuentra, los proyectos de mantenimiento impulsados años atrás por la Municipalidad no se han concretado hasta la fecha.