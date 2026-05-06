La Gerencia de Educación y Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) anunció ayer que se realizan mesas de trabajo para empadronar a los jóvenes que practican danzas en distintas plazas del Centro Histórico y reubicarlos en espacios públicos de diferentes distritos.

La subgerenta de Educación y Cultura de la MPA, Ana María Carrazco, informó que la Plaza España terminó recientemente un proceso de mantenimiento, por lo que este ambiente será destinado como un espacio alternativo para el disfrute de las familias arequipeñas.

“Los jóvenes acudían a la plaza (España) para desarrollar diferentes danzas. Vamos a realizar mesas de trabajo para poder tomar medidas correspondientes. Se ofrecerán otros espacios con otras municipalidades para descentralizar”, señaló la funcionaria.

Carrazco recalcó la necesidad de preservar el Centro Histórico, reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Señaló que es responsabilidad de todos los arequipeños tomar conciencia y proteger el legado arquitectónico y cultural que posee la ciudad.

Las mesas de trabajo están integradas por las gerencias de Seguridad Ciudadana y de Servicio a la Ciudadanía, que garanticen la continuidad de la actividad cultural en Arequipa.

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