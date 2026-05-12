Un grupo de 19 decanos de Colegios de Abogados del país presentó una denuncia penal contra la actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, por el presunto delito de falsedad genérica. La acusan de atribuirse la presidencia de la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú (Judecap), cargo que cuenta con una autoridad vigente.

El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari Buendía, informó que el 19 de abril Espinoza convocó a una reunión de la Judecap sin estar facultada para ello. “Con seis colegios profesionales la eligen presidenta de la Judecap, al margen de la que ya tenemos”, señaló.

Los 19 decanos denunciantes coincidieron en que el presidente legítimo de la entidad es el decano del Colegio de Abogados de Lima Sur. “Han acordado que no los representa. El presidente de la Judecap hará las denuncias que correspondan, son temas que escapan al control”, dijo Sumari Buendía.

El decano arequipeño también lamentó que Espinoza no buscara un acercamiento previo antes de convocar a la reunión. “Le correspondía conversar por ser una líder nacional, por su imagen y calidad. Pedimos que se respeten las instituciones y espero que no sea por mal asesoramiento”, informó. Además, detalló que la Judecap ha reunido a un equipo de abogados para evaluar el procedimiento legal correspondiente, incluido la denuncia penal presentada.

Recordó que el presidente actual continúa en funciones hasta octubre de este año, conforme al periodo establecido.

Sumari Buendía destacó que el trabajo institucional de la Judecap continúa su curso de acuerdo al cronograma anual. La junta se reúne cada dos meses, la última sesión se realizó en Huaura a fines de abril, la próxima será en la región San Martín y en agosto se desarrollará otra en Sullana. “Se abordan temas de interés”, apuntó.