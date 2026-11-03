El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en distritos de las ocho provincias de Arequipa, ante el peligro inminente de intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida busca que las autoridades locales adopten acciones inmediatas para reducir los riesgos y atender posibles daños ocasionados por las precipitaciones.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, que comprende distritos de 25 departamentos del país y de la Provincia Constitucional del Callao.

Durante este periodo, los alcaldes deberán ejecutar medidas excepcionales para reducir los riesgos considerados muy altos, así como acciones de preparación, respuesta y rehabilitación ante posibles emergencias.

En Arequipa, la declaratoria alcanza a las siguientes jurisdicciones:

Provincia de Arequipa: Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Characato, Chiguata, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, La Joya, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Polobaya, Sabandía, Sachaca, San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Vítor, Yanahuara y Yura.

Provincia de Camaná: José María Quimper, Mariano Nicolás Valcárcel, Mariscal Cáceres, Nicolás de Piérola, Ocoña, Quilca y Samuel Pastor.

Provincia de Caravelí: Acarí, Cahuacho, Caravelí, Cháparra, Huanuhuanu, Jaquí, Quicacha y Yauca.

Provincia de Castilla: Aplao, Andagua, Ayo, Chachas, Chilcaymarca, Choco, Huancarqui, Machaguay, Pampacolca, Uñón, Viraco, Tipan y Uraca.

Provincia de Caylloma: Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Huambo, Maca, San Antonio de Chuca, Tisco, Huanca, Lluta y Majes.

Provincia de Condesuyos: Andaray, Cayarani, Chichas, Chuquibamba, Iray, Salamanca, Yanaquihua y Río Grande.

Provincia de Islay: Cocachacra, Deán Valdivia, Islay y Punta de Bombón.

Provincia de La Unión: Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Sayla, Tauria, Tomepampa y Toro.

La declaratoria permitirá que las municipalidades adopten medidas de manera inmediata para prevenir y reducir los posibles efectos de las lluvias, así como atender a la población y recuperar las zonas que pudieran resultar afectadas.