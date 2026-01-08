La Defensoría del Pueblo informó que la Municipalidad Provincial de Arequipa concentra alrededor de 120 quejas, de un total de 3 mil 558 registradas durante el 2025, principalmente por trámites de licencias de conducir, pago de papeletas de tránsito y demoras administrativas, señaló su representante, Andrea Sarayasi.

La funcionaria explicó que muchos ciudadanos presentan expedientes que no reciben respuesta oportuna, lo que genera problemas como la imposibilidad de contar con una licencia de conducir vigente. Indicó que estas demoras, en algunos casos, están relacionadas con fallas en los sistemas, que no solo dependen de la comuna provincial, sino también del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Sarayasi precisó que, ante cada queja formal, la Defensoría abre una investigación y otorga un plazo de 10 días a la entidad para responder. Sin embargo, advirtió que lo preocupante es que algunos funcionarios no contestan, lo que podría configurar una vulneración de derechos fundamentales, motivo por el cual se emiten recomendaciones y se realiza seguimiento a la municipalidad.

