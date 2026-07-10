Una fiscalización realizada en restaurantes y otros establecimientos de expendio de alimentos del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, en la provincia de Camaná, puso en evidencia las deficiencias en las condiciones de higiene y la presencia de locales que funcionan sin licencia municipal.

Alimentos en mal estado, mal refrigerados, utensilios en mal estado, productos fermentados y quemados fueron encontrados en diferentes locales.

La intervención fue ejecutada por personal de las áreas de Fiscalización, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, como parte del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) 2026.

Durante las inspecciones, los fiscalizadores verificaron el manejo y la disposición de los residuos sólidos, las condiciones de higiene en la manipulación y preparación de alimentos, así como el estado de los tanques de almacenamiento de agua, con el fin de comprobar que el recurso utilizado en los establecimientos se conserve en condiciones adecuadas para evitar riesgos a la salud de los consumidores.

Como resultado del operativo, las autoridades detectaron que algunos negocios no cumplían con las medidas básicas de limpieza e higiene exigidas para la preparación y venta de alimentos. Además, se constató que ciertos establecimientos operaban sin contar con licencia de funcionamiento.

Ante estas observaciones, la municipalidad exhortó a los propietarios a corregir las deficiencias detectadas, mantener adecuados estándares de salubridad y regularizar su situación administrativa para cumplir con la normativa vigente.