La Contraloría General de la República advirtió que la obra del colegio Paraíso de Chuca, ejecutada por el Gobierno Regional de Arequipa en Sabandía, presenta un grave desfase entre el dinero gastado y el avance real de la construcción. Al cierre de diciembre de 2025, el proyecto registraba 92,56 % de ejecución financiera, pero solo 62,73 % de avance físico.

El Informe de Control Concurrente (Hito de Control N.° 3) señala además que la obra acumuló más de S/ 5,3 millones en trabajos adicionales y 259 días de ampliación de plazo debido a deficiencias en el expediente técnico y la gestión del proyecto. Estas modificaciones incrementaron el costo y extendieron el tiempo de ejecución de la obra educativa valorizada en más de S/ 15 millones.

La construcción inició el 11 de septiembre de 2023 bajo la modalidad de administración directa y debía terminar el 5 de agosto de 2024. Sin embargo, durante la ejecución se aprobaron dos ampliaciones, por lo que la fecha de entrega se trasladó hasta 2025, sin embargo, hasta la fecha no está terminado.

La Contraloría también identificó que partidas estructurales clave, como columnas y placas, permanecían inconclusas pese a que la obra ya contaba con ampliaciones de plazo. Otro problema detectado es la falta de personal técnico especializado en la residencia e inspección de la obra.

El proyecto contempla aulas para inicial y primaria, ambientes administrativos, biblioteca, laboratorio, comedor y losa deportiva.