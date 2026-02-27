Eran aproximadamente las 4:00 de la tarde cuando el comensal Joel Yonani, de la cevichería Copa Rey en la calle América en el distrito de Mariano Melgar, percibió un fuerte olor a quemado. Al salir para verificar qué ocurría, observó a escasos 15 centímetros de la puerta un objeto que humeaba lo que generó preocupación entre quienes estaban en el establecimiento.

Con la intención de evitar una posible explosión, el cliente decidió retirar el objeto y llevarlo hasta el centro de la pista, donde le arrojó abundante agua. Minutos después, según su testimonio, uno de los administradores del negocio, recogió el objeto, lo colocó en una bolsa plástica y se retiró con rumbo desconocido.

Tras la alerta a la Central 105, personal de la Sección de Desactivación de Explosivos (SECDEEXP) llegó al lugar para verificar la situación. Los agentes constataron que en la vereda habia un rastro chamuscado de color negro y con olor característico a pólvora, justo en el punto donde habría estado el objeto.

Por precaución, especialistas TEDAX realizaron una inspección minuciosa en los alrededores del local para descartar la presencia de otros artefactos explosivos. El resultado fue negativo.

Según el propietario, no sería víctima de extorsión, por lo que se investiga el artefacto.

