Un motociclista disparó 3 veces contra un vehículo estacionado en una calle de la manzana D de la urbanización Los Ángeles, en el distrito de Cayma, la noche del domingo. El ataque quedó registrado por cámaras de videovigilancia y es investigado por la Policía Nacional.

De acuerdo con las imágenes de seguridad, el sujeto llegó a las 6:51 horas de la noche a bordo de una motocicleta, giró para regresar al objetivo. Luego detuvo su vehículo menor por unos segundos, sacó un arma de fuego y efectuó tres disparos contra un automóvil que se encontraba estacionado frente a un inmueble.

Los proyectiles cayeron en el guardafango, en el capot y a un costado del parabirsas. Tras realizar los disparos, el motociclista huyó por la misma ruta por la que ingresó, con dirección al colegio Honorio Delgado Espinoza, sin que se registraran personas heridas.

Agentesde la Policía Nacional acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recoger evidencias y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, las cuales serán claves para identificar al autor del ataque.

La propietaria del auto es una docente, pero el vehículo era utilizado por su yerno. Sin embargo, afirmaron a la Policía que previo al ataque no hubo amenazas ni alguna advertencia, por lo que no descartan que hubo un error.

Tampoco se descarta que el verdadero objetivo haya sido alguno de los residentes del inmueble donde estaba estacionada la unidad.

Los policías continúan con las investigaciones para identificar y ubicar al responsable del ataque armado.

CÁMARAS DE MUNICIPALIDAD NO IDENTIFICAN PLACAS

E regidor de Cayma, Ivan Velasquez cuestionó que las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Cayma no permiten identificar la placa de la moto, debido a su baja calidad de imágenes, pese a que costaron 8 millones de soles.

Uno de los vecinos de Los Ángeles de Cayma, narró que el disparo ocurrió mientras cerraba las rejas en la cancha de frontón, por lo que solicitó a la municipalidad mayor seguridad.