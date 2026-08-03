Bruce Rainer Orcosupa Huamantalla y Juan David Olarte Huansi permanecerán en prisión preventiva durante nueve meses mientras son investigados por el violento asalto al taxista Álvaro Huamani Huamani, quien fue gravemente herido durante el robo de su vehículo en el distrito de Chala, provincia de Caravelí.

La decisión fue adoptada por el Juzgado de Paz Letrado de Caravelí, que declaró fundado el pedido formulado por el Ministerio Público durante la audiencia realizada este lunes. Con esta medida, ambos investigados afrontarán el proceso privados de su libertad mientras continúan las diligencias del caso.

El magistrado consideró que existen elementos que justifican la prisión preventiva, entre ellos la gravedad del presunto delito, la sanción que podrían recibir en caso de una condena y el riesgo de que eludan la acción de la justicia. Además, advirtió que los investigados no demostraron tener un arraigo suficiente, al no acreditar un domicilio fijo, un empleo estable o vínculos familiares que garanticen su permanencia en el proceso.

El caso es del 29 de julio, cuando, de acuerdo con la investigación fiscal, cuatro sujetos abordaron un taxi de la empresa 5 de Oro simulando ser pasajeros. Al llegar al sector La Caleta, en Chala, atacaron al conductor con el propósito de apoderarse del vehículo.

La víctima, Álvaro Huamani Huamani, sufrió heridas de gravedad durante la agresión y permanece hospitalizada bajo atención médica. En tanto, la Policía y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para ubicar y capturar a los otros dos presuntos involucrados en el asalto.

Con la prisión preventiva, la Fiscalía contará con un plazo de nueve meses para reunir mayores elementos de prueba y avanzar con las investigaciones antes de una eventual acusación formal.