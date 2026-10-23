Una pareja fue asaltada a mano armada esta noche, aproximadamente a las 8:00 de la noche, en las inmediaciones del puente de Camaná, en el distrito José María Químper. Dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta los amenazaron con un arma de fuego y les arrebataron el morral en el que la mujer llevaba alrededor de S/ 100 mil.

Según el testimonio de la víctima, los asaltantes realizaron un disparo al aire para intimidarlos y evitar que opusieran resistencia. Ante la amenaza, la mujer no tuvo posibilidad de defender el dinero.

Horas antes del asalto, la pareja había cambiado dólares por soles en un establecimiento del centro de Camaná. Después, se dirigió al restaurante La Barca de Candela, ubicado cerca del puente de la provincia de Camaná, para cenar antes de continuar su viaje hacia la zona minera de Secocha.

La mujer presume que los delincuentes pudieron seguir sus movimientos y conocer que transportaba una fuerte suma de dinero. Sin embargo, esta solo es una hipótesis. En medio de lágrimas, la víctima solicitó el apoyo para ubicar a los asaltantes.

El dinero era producto de la comercialización de sacos de minerales. La Policía llegó hasta el lugar para realizar las investigaciones.