Una vivienda de la calle Barreto, a escasos metros de la Base de Operaciones de Seguridad Ciudadana, en el Cercado de Arequipa, fue blanco de dos robos, de manera consecutiva durante la madrugada del sábado. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de los vecinos.

De acuerdo con las imágenes, el primer ingreso se produjo aproximadamente a las 3:30 de la mañana, cuando un hombre abrió la puerta de la vivienda e ingresó al inmueble con mucha facilidad, luego de hacer algunos movimientos. Minutos después, un vehículo de color rojo se estacionó frente al inmueble, y el delincuente salió cargando un televisor, para luego darse a la fuga.

Sin embargo, cerca de una hora después, los mismos sujetos llegaron en el mismo vehículo y volvieron a ingresar a la vivienda. Esta vez, los delincuentes se llevaron 11 cajas de diccionarios de la editorial Bruño, mercadería destinada a la campaña escolar.

Yomaira H., integrante de la familia afectada, señaló que todos dormían al interior del inmueble, pero no escucharon los ruidos, ni sintieron el ingreso de los delincuentes. Indicó además que su familia se dedica a la venta de materiales educativos, especialmente durante la campaña escolar.

El valor estimado de pérdida, entre el televisor y los diccionarios, asciende a aproximadamente a 10 mil soles. Hasta el momento, no se identificó a los responsables; no obstante, el hecho quedó registrado en video y ya es materia de investigación a cargo e la Policía.

La familia exhortó a la ciudadanía a brindar cualquier información a la Policía, para identificar a los implicados, a fin de colaborar con las investigaciones y dar con su paradero. Se presume que ellos venderían o rematarían los diccionarios.

VIDEO DEL ROBO