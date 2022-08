La consejera de Arequipa Chriss Diaz reveló ayer que a pedido del Gobierno Regional de Arequipa se pagaba a 2 trabajadores fantasmas por más de S/3,550, pese a no estar en campo. Sin emabrgo, el pleno del Consejo Regional de Arequipa (CRA) con los votos de Harberth Zúñiga, Miguel Guzmán, Silvio Arias, José Luis Hancco, Gloria Salas, Tecla Huanca, Edy Medina, Lizbeth Dueñas y Veto Bernal Huarca, rechazaron aprobar el informe de fiscalización de la legisladora.

Las irregularidades en las remuneraciones corresponden a la obra “Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego los molinos, en la localidad de San Gregorio, La Pampa en Camaná” valorizada en S/17 millones de soles.

caso Según el informe de fiscalización N° 003-2022, elaborado por Chriss Diaz, en mayo recibió una denuncia a que advertía la incorporación de personal en la obra.

Según el documento, el 10 de junio inspeccionaron la obra y encontraron a 42 trabajadores, pero no se halló a Guadalupe del Carmen Pacheco y César Parrillo Gómez, aunque sus pagos sí figuran en la planilla del 16 al 31 de julio. Cada uno recibió un pago quincenal de S/1,791.

De acuerdo a la consejera Díaz, en una reunión de trabajo, el residente de obra Adrían Enríquez señaló que ambos fueron incluidos en los pagos a pedido de Adriana Muñoz, pese a que el presupuesto fue ajustado.

“Incluso me estaban pidiendo que continuara, pero yo ya no permití porque no tengo plata”, respondió Enríquez.

Según el portal de transparencia, Adriana Muñoz Mendiz, labora desde marzo como auxiliar administrativo en la subgerencia de Ejecución de Proyectos del GRA, esto bajo el régimen CAS 276 con una remuneración de S/1,900.

Sucede que Muñoz Mendiz, trabajó con Christof Estrada y es amiga de baile de Leonidas Medina Ancasi, uno de los asistentes más cercanos a la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez.

CONSEJEROS PIDEN MAYOR INVESTIGACIÓN

Pese a todo lo señalado, los consejeros regionales no aprobaron el informe de fiscalización y ordenaron que devuelvan al despacho de Chriss Diaz para ampliar la investigación.

Ante esta decisión, la delegada Chriss Díaz sostuvo que derivó el informe al Ministerio Público y la Contraloría, esto para que comenzaran las investigaciones.