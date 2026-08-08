Dos hermanos de 15 y 11 años son buscados por sus familiares y la Policía Nacional luego de desaparecer de su vivienda ubicada en la Asociación Huaranjales, distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, provincia de Huamanga, Ayacucho. El caso fue reportado después de que su padre regresara a casa y encontrara una de las habitaciones completamente desordenada.

Los menores fueron identificados como Yosmi Yiyun Rojas Vargas (15) y Yeremi Josué Rojas Vargas (11). Según la denuncia, su padre había salido momentáneamente del domicilio con dirección a Mollepata para recoger una herramienta.

Al retornar, encontró sus pertenencias desordenadas y posteriormente constató que habían desaparecido S/5,500, dinero que había obtenido mediante un préstamo, además de documentos relacionados con un terreno.

Sin embargo, la mayor preocupación surgió al comprobar que sus dos hijos tampoco se encontraban en la vivienda. Desde entonces, la familia desconoce su paradero y solicita una rápida intervención de las autoridades para ubicarlos.

La presencia de los menores y la desaparición del dinero y documentos son materia de investigación. La Policía deberá determinar si ambos hechos están relacionados y establecer qué ocurrió dentro y alrededor del inmueble.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que los hermanos hayan sido víctimas de un secuestro.La familia permanece en alerta y pide apoyo para dar con el paradero de los menores.