El abogado César Málaga Aldana, asesor del gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo, señaló que no existe sustento técnico ni legal para revertir el terreno de 11.5 hectáreas en el Fundo Chololo entregado a la Municipalidad Provincial de Tacna para la construcción de un moderno mercado mayorista y minorista en la ciudad.

Precisó que la transferencia del predio a la MUNI Tacna en el 2023 se ha realizado cumpliendo todo lo establecido en el marco legal. Y mientras no se trasgreda su objeto o finalidad, que es la construcción del centro de abastos, no hay motivo alguno para considerar la reversión.

Abogados malinterpretan normas

Refirió que los abogados que asesoran al grupo de comerciantes del mercado Grau, que se oponen al proyecto, están malinterpretando las normas y creando falsas expectativas en sus patrocinados.

El grupo de comerciantes cuestiona el plazo del convenio, asegurando que a junio del 2025 no había expediente técnico del proyecto.

La Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales en el Perú, establece claramente que se exige la presentación de un expediente de proyecto de desarrollo o inversión, no dice expediente técnico, indicó.

MUNI inscribió proyecto en Invierte.pe

Aclaró que la MUNI Tacna antes del vencimiento del plazo de dos años, en marzo de 2025, cumplió con inscribir el proyecto de inversión en el sistema Invierte.pe.

Los abogados confunden el término expediente técnico con expediente de desarrollo del proyecto, no es lo mismo, por eso están malinformando al grupo de comerciantes y promoviendo protestas, anotó.

Agregó que sería algo ilógico la exigencia del expediente técnico cuando ni siquiera se ha aprobado el proyecto. ¿Cómo van a decir que no han presentado el expediente técnico?, se preguntó.

Ejecucion del proyecto depende de la MUNI

En otro momento, Málaga Aldana refirió que el Gobierno Regional de Tacna representado por Luis Torres Robledo no es responsable del modelo de ejecución del proyecto, eso le compete a la Municipalidad Provincial de Tacna.

La gestión del alcalde Pascual Güisa Bravo puede sacar adelante el proyecto del mercado mayorista por la modalidad de administración directa, por obras por impuesto o proyectos en activos, eso depende de ellos no del GORE Tacna, anotó.