El alcalde del distrito de Hunter, Christian Arce Machaca, ha sido denunciado por violencia familiar, lo que llevó al 10° Juzgado de Familia a ordenar medidas de protección para su pareja, Jackeline, y su bebé de apenas cuatro meses. Con estas medidas de protección se busca mantener alejado al burgomaestre de la víctima.

Las disposiciones son claras y prohíben al alcalde cualquier acto de violencia física, como golpes, así como violencia psicológica, que incluya insultos y agravios, ya sea de forma verbal o a través de medios digitales. En caso de incumplimiento, el alcalde podría ser detenido por la Policía.

La juez Uchani Sarmiento también ha ordenado que Arce Machaca reciba terapia psicológica individual de manera obligatoria en un centro de salud, mientras que la terapia para la madre de su hija será de carácter voluntario.

El alcalde tiene un plazo de 15 días para comenzar su terapia o concertar una cita, debiendo presentar la documentación correspondiente ante el juzgado para demostrar su cumplimiento y su interés en un cambio de actitud.

Correo intentó obtener la versión del alcalde Arce Machaca sobre la denuncia a través de su número de celular, el área de Relaciones Públicas y su secretaria, pero no hubo respuesta.

Por su parte, el regidor del municipio, René Feijo, señaló que, al tratarse de un tema personal, no se puede aplicar ninguna sanción o llamado de atención, ya que el reglamento interno del Concejo Municipal no contempla tales acciones. Feijo también mencionó que ha visto casos similares de autoridades denunciadas por violencia en el pasado, pero no se impusieron sanciones, dado que estos deben seguir su proceso legal.