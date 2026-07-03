Un docente del curso de Arte de la Institución Educativa Nicanor Rivera Ochoa, ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre, fue intervenido por la Policía tras ser denunciado por el presunto delito de tocamientos indebidos en agravio de cuatro estudiantes del nivel primario, todas de nacionalidad venezolana.

Varias madres de familia decidieron acudir a las autoridades después de que sus hijas relataran presuntos acercamientos inapropiados por parte del profesor J.M. G. R.. Según lo señalado por una de las madres, el hecho ocurrió el miércoles durante la práctica de la marcha para los desfiles de Fiestas Patrias.

Algunas menores se quedaron en el salón y habría sido el docente quien se les acercó para abrazarlas, sujetarlas de la cintura y, en determinados momentos, acercarlas hacia sus piernas.

Esto motivó que ayer por la mañana, las madres de las niñas acudieran al colegio y solicitaran la intervención del director del colegio y luego pidieron la presencia de la Policía, que procedió a intervenir al docente y trasladarlo a la dependencia policial. “No vamos a esperar a que pase algo peor, que se investigue”, dijo una de las madres.

2 de 4 madres formalizaron su denuncia en la comisaría.