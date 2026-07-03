La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Paita, a cargo del fiscal provincial Salvador Savitzky, obtuvo se condene a cadena perpetua a Víctor Jibiquín Nima Yarlequé (39), como autor del delito de violación sexual y tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de un menor de edad.

Fue la ex fiscal adjunta provincial Ethy Lama Arvildo, quien demostró la responsabilidad penal del imputado durante el juicio oral, con contundentes medios probatorios como: el certificado médico legal, las declaraciones de dos testigos, el protocolo de pericias psicológicas, entre otros.

Los hechos materia de juicio ocurrieron en el A.H Nuevo Porvenir de Paita, en la vivienda donde residía la menor de edad y a donde llegó el sentenciado como inquilino, situación que aprovechó para realizarle tocamientos indebidos y abusar sexualmente de ella desde el año 2023, cuando solo tenía 10 años.

Con esta sentencia, el Ministerio Público mantiene la misión de proteger a las víctimas de violencia sexual, especialmente en hechos que afectan los derechos de niñas, niños y adolescentes.