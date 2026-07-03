Desde la primera semana del presente julio, y bajo la dirección de la Gerencia Comercial y la Subgerencia de Cobranza, el Equipo de Cobranza de la Zonal Piura ha intensificado una serie de operativos de campo enfocados estrictamente en la ejecución de cortes drásticos a usuarios morosos y reincidentes.

La empresa explicó que, actualmente, el volumen de incumplimiento pone en riesgo la sostenibilidad y operatividad del servicio para toda la población usuaria. Ello debido a que la deuda acumulada en estado negociable (de 2 a 12 meses) ha superado la cifra de S/8 millones de soles en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

Por esta razón y a partir de la fecha, todo usuario que registre una deuda de 2 meses a más está sujeto a intervenciones correctivas severas. Es así que, frente a la renuencia al pago y el accionar de los usuarios infractores, nuestras brigadas cuentan con la consigna de proceder directamente con cortes drásticos, por lo que vienen ejecutando la clausura y bloqueo del servicio de alcantarillado (desagüe) en los usuarios que mantengan deudas con la empresa.

Esta medida correctiva, aunque severa, es de carácter obligatorio y en el marco de la normativa, para salvaguardar la infraestructura sanitaria de la ciudad; asimismo, para hacer respetar el esfuerzo de los miles de usuarios que sí cumplen responsablemente con sus obligaciones mes a mes. Por ello, no se permitirá que la morosidad ponga en riesgo la distribución para toda la localidad.

Exhortamos a todos los usuarios morosos a acercarse con carácter de urgencia a nuestras oficinas comerciales para cancelar su deuda y regularizar su estado de cuenta.

Las brigadas operativas ya se encuentran desplegadas en todos los sectores. Evite el cierre de sus instalaciones internas, restricciones y la suspensión definitiva del servicio.