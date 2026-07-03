El proceso para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continuará luego de que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) declarara fundado el recurso de reconsideración presentado por Carlos Loyola Escajadillo. Con esta decisión, el organismo dejó sin efecto su exclusión del concurso público y permitió que vuelva a formar parte del proceso de selección.

La medida también revierte la situación que había llevado a declarar desierto el concurso al no quedar postulantes aptos tras la salida de los dos candidatos. Ahora, la JNJ deberá reprogramar las etapas pendientes para culminar el nombramiento del próximo titular de la ONPE.

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JNJ declara fundado el recurso de reconsideración en el concurso para la jefatura de la ONPE



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Pleno aprobó el recurso por mayoría

La decisión fue adoptada durante la sesión del Pleno realizada el jueves 2 de julio y convocada por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera. El recurso fue respaldado por los magistrados María Teresa Cabrera Vega, Gino Augusto Tomás Ríos Patio, Germán Alejandro Julio Serkóvic González y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo.

En contra de la reconsideración votaron el vicepresidente Víctor Hugo Chanduví Cornejo y los magistrados Jaime Pedro de la Puente Parodi y César Galindo Sandoval. Con ese resultado, Carlos Loyola Escajadillo quedó nuevamente habilitado para continuar en el concurso público.

Como se recuerda, Carlos Loyola Escajadillo había sido retirado del proceso mediante la Resolución N.° 414-2026-JNJ. La JNJ determinó que el postulante omitió consignar dos procesos judiciales de naturaleza civil que se encontraban en trámite al momento de presentar su declaración para el concurso.

La exclusión de Loyola, sumada a la renuncia por motivos de salud de la postulante Amparo Ortega el pasado 23 de junio, dejó al proceso sin candidatos habilitados. Como consecuencia, el concurso para designar al nuevo jefe de la ONPE fue declarado desierto.

JNJ reformulará el cronograma

Tras reincorporar a Carlos Loyola Escajadillo, el Pleno dispuso que la Dirección de Selección y Nombramiento elabore, en el menor plazo posible, un nuevo cronograma con las actividades pendientes del concurso. Esta reprogramación permitirá retomar las etapas restantes hasta la designación del nuevo jefe de la ONPE.

El proceso busca nombrar al sucesor de Piero Corvetto, quien renunció al cargo en abril luego de los cuestionamientos surgidos por los problemas registrados durante la primera vuelta electoral del 12 de abril.

La Junta Nacional de Justicia indicó que las decisiones adoptadas durante este procedimiento se sustentan en el respeto al debido procedimiento, la legalidad y la transparencia. Según la institución, estos criterios buscan garantizar la objetividad durante la elección del nuevo titular del organismo electoral.

Mientras se aprueba el nuevo cronograma y concluye el concurso público, la ONPE permanece bajo la dirección interina de Bernardo Pachas. La JNJ deberá definir las fechas de las etapas finales antes de realizar el nombramiento definitivo.