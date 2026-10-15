Una joven de 26 años denunció ante la Policía al médico Jesús Arizapana por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual durante la atención que recibió en el Policlínico Metropolitano de EsSalud, en Arequipa. El galeno se encuentra detenido en la comisaría de Santa Marta.

Según la denuncia formulada por la agraviada, los hechos ocurrieron la tarde del último miércoles durante la atención que recibió en el consultorio 2 del servicio de urgencias del centro asistencial por un dolor de cabeza que padecía desde hace varios días. La paciente relató que, durante la evaluación, el médico le preguntó si había mantenido relaciones sexuales en los últimos 15 días. Tras responder afirmativamente, el galeno le habría hecho un comentario que consideró inapropiado sobre su vida íntima.

Denuncian a médico de EsSalud por presuntos tocamientos a su paciente en Arequipa

Posteriormente, el médico comenzó a palparle el abdomen e intentó levantarle la ropa interior e incluso habría tratado de besarla. Además, la denunciante aseguró que le dijo que “era muy bonita y linda”, y le pidió que prometiera cuidarse. Por ello procedió con la denuncia que motivó la detención del galeno.

Tras hacerse pública la denuncia, la Red Asistencial Arequipa de EsSalud anunció el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario contra el médico.

A través de sus redes sociales, la institución informó que la medida fue dispuesta por la Presidencia Ejecutiva y que también se adoptó una medida cautelar mientras se desarrollan las investigaciones. Sin embargo, no precisó en qué consiste dicha disposición, tampoco si el profesional continuará realizando labores asistenciales.

Asimismo, EsSalud rechazó cualquier conducta que vulnere la integridad y dignidad de los pacientes, e informó que brindará las facilidades necesarias para esclarecer lo sucedido. El comunicado detalla también que las acciones administrativas se desarrollarán respetando el debido proceso y las normativas vigentes.