Denuncian presunta inscripción irregular de dos candidatos en lista de regidores de Caravelí

Una controversia surgió en el proceso electoral de la provincia de Caravelí luego de que dos ciudadanos del distrito de Chaparra afirmaron haber sido incluidos sin su consentimiento en la lista de candidatos a regidores provinciales presentada por el partido Ahora Nación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Nimer Faustino Viña Loa y Jorge Lino Soto Oliveira recurrieron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para solicitar su retiro de la nómina de postulantes, al asegurar que nunca aceptaron integrar la candidatura ni participaron en la elaboración de los documentos exigidos para la inscripción. La candidatura provincial de Ahora Nación es encabezada por el actual alcalde de Chaparra, Marcos Amet Laura Dávalos.

Nimer Fausitono Viña Loa solicitó al Jurado la exclusión de la candidatura del partido político Ahora Nación, encabezada por el alcalde Chaparra

De acuerdo con los escritos presentados ante el organismo electoral, ambos sostienen que no suscribieron declaraciones juradas, hojas de vida ni otros formatos requeridos para formalizar una postulación. Por ello, pidieron que se determine cómo sus nombres llegaron a figurar en la relación de candidatos.

Jorge Lino Soto Olivera solicitó al Jurado la exclusión de la candidatura del partido político Ahora Nación, encabezada por el alcalde Chaparra

Los ciudadanos también solicitaron que las autoridades electorales revisen la documentación presentada en su representación y verifiquen si las firmas y demás datos consignados corresponden realmente a ellos. Asimismo, demandaron que se investigue una posible utilización indebida de información personal.