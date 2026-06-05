Un estudiante del Colegio Militar Francisco Bolognesi fue víctima de un abuso sexual grupal perpetrado por sus propios compañeros. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el ataque se registró el viernes de la semana pasada. Los estudiantes se encontraban internados en el plantel con el fin de participar en el desfile por el LXXIV aniversario de la institución, desarrollado el último fin de semana en la Plaza de Armas.

La víctima fue sorprendida y atacada por un grupo de entre 5 y 8 compañeros mientras descansaba en su litera. Pese a la gravedad de las lesiones sufridas, el menor permaneció dentro de las instalaciones del colegio durante el fin de semana, y recién el lunes fue trasladado a una clínica privada para recibir atención médica especializada.

El gerente regional de Educación, Marco Choque, se mostró ayer sorprendido al conocer el caso y la consulta realizada por Correo, puesto que él asistió a las ceremonias oficiales dentro del plantel y ningún alto mando militar le informó la situación.

Tras una comunicación directa por parte del gerente, el subdirector del colegio militar no tuvo más opción que admitir la veracidad de la denuncia.

“Me confirmó que sí, efectivamente, ha ocurrido el hecho”, confirmó indignado Choque a Correo.

Este medio de comunicación también buscó la versión del Colegio Militar a través del área de Relaciones Públicas, pero no hubo una respuesta sobre la denuncia del presunto abuso sexual.

DETERMINARÁN RESPONSABILIDADES

Al tratarse de un colegio con régimen de internado, los menores se encuentran las 24 horas bajo la tutela del Estado, por lo que la supervisión del personal militar es de carácter obligatorio. Ante este escenario, la Ugel Sur no fue informada formalmente por el colegio, quebrando de forma flagrante los protocolos de convivencia escolar.

Sin embargo, el caso sí se habría registrado en la plataforma SíseVe, por lo que se realiza las coordinaciones para que los especialistas de Convivencia Escolar acudan a la institución para recabar la información de lo sucedido.

El proceso incluye la identificación y posible sanción al personal adulto y oficiales que estuvieron a cargo del cuidado de los estudiantes durante la agresión.