La Asociación Colectivo Mollendinos Unidos presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay por el presunto delito de acaparamiento de combustible y por discriminación e incitación a la discriminación contra la empresa Corporación Monte Azul S.A., en agravio de la población de Arequipa.

La denuncia fue presentada el 11 de marzo por Arturo Dueñas Segura, presidente del colectivo, quien además fue contratado por algunos propietarios de grifos de Arequipa para representar sus intereses.

Según el documento, las cisternas encargadas de transportar combustible permanecieron hasta seis días en fila a la espera de abastecerse de gasolina premium, gasolina regular y diésel, para luego distribuirlos a las estaciones de servicio de Arequipa.

DENUNCIA DE TRATO PREFERENCIAL A EMPRESAS

No obstante, la denuncia señala que en la planta operada por Corporación Monte Azul existiría un trato preferencial en la venta de combustible. De acuerdo con la acusación, algunas empresas habrían cargado combustible sin necesidad de esperar en las largas filas.

Entre las compañías mencionadas se encuentran Coesti, Repsol, Primax y Trasdicas, además de cisternas provenientes de Bolivia y unidades vinculadas a empresas mineras, las cuales, según el documento, ingresaban principalmente durante la madrugada para cargar combustible. Esta situación habría provocado que solo algunos grifos contaran con stock en Arequipa.

Asimismo, la denuncia indica que el llenado de una cisterna costó aproximadamente los 140 mil soles y que, para recibir una atención preferente, se habría exigido un pago adicional de hasta 5 mil soles.

El abogado del colectivo sostuvo que anteriormente el costo por abastecer una cisterna era de alrededor de 130 mil soles. Además, afirmó que las plantas de Petroperú y Monte Azul no habrían sufrido desabastecimiento, ya que los buques continuaban descargando gasolina y diésel. Sin embargo, señaló que la distribución desde estas instalaciones sí habría generado escasez en los grifos y el consecuente incremento de precios.

A través de la denuncia se solicitó la intervención del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en la planta de Monte Azul para verificar las condiciones de almacenamiento y la disponibilidad real de combustibles.

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