Los padres de familia de estudiantes de segundo año de secundaria del colegio La Campiña, en el distrito de Socabaya, reclamaron por la actuación de una docente que, según indicaron, retuvo a los alumnos y habría realizado revisiones indebidas tras la pérdida de un libro escolar.

De acuerdo con los testimonios, el hecho ocurrió la tarde del último martes, cuando la profesora mantuvo a los estudiantes en el aula por aproximadamente 30 minutos después del horario de salida, lo que provocó que varios llegaran tarde a sus viviendas.

Los padres señalaron que la docente Rita inició una revisión para ubicar un texto del Ministerio de Educación que había sido reportado como extraviado, aunque no sería la primera vez de la pérdia. Indicaron que durante el procedimiento no solo se inspeccionaron mochilas, sino que también se habría pedido a los escolares quitarse las casacas y se habrían producido tocamientos en el cuerpo.

Una de las madres, Edith del Rosario, relató que una de las alumnas llegó a su casa llorando, porque les hicieron sacar todos sus cuadernos, libros, y también los revisaron físicamente. Pese a la búsqueda, el material no fue encontrado.

La mujer indicó que está de acuerdo con la revisión de pertenencias, pero cuestionó la forma en que se realizó. “La profesora es estricta, pero nunca habíamos tenido una queja de este tipo”, comentó.

HECHO SERÍA REPORTADO A SISEVE DEL MINEDU

Por su parte, el director del plantel, Carlos Ticona Delgado, señaló que tomó conocimiento del caso recién esta mañana y que escuchará a los padres que acudieron a presentar su reclamo. Asimismo, indicó que se evaluarán las acciones correspondientes para evitar que situaciones similares se repitan.

El docente precisó que, de confirmarse que hubo algún tipo de vulneración o violencia, el caso será registrado en la plataforma SiseVe del Ministerio de Educación y puesto en conocimiento de la UGEL para su evaluación.

Según el director, los escolares estudian hasta las 3:30 de la tarde, pero ese día habrían salido alrededor de las 4:00 p.m. debido a la revisión realizada en el aula.