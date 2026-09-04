Un derrumbe ocurrido esta mañana en la Panamericana Sur provocó la interrupción parcial del tránsito vehicular en el tramo comprendido entre los kilómetros 742 y 745, entre los distritos de Atico, en Caravelí, y Ocoña, en Camaná.

El deslizamiento de material se produjo en el sector ubicado entre Cerro de Arena y Las Calaveritas, donde actualmente el tránsito es restringido, por lo que los conductores permanecen estacionados en ambos sentidos de la zona interrumpida.

Personal de Provías Nacional se traslada hasta la zona para realizar los trabajos de limpieza y retirar el material que cayó sobre la carretera. Las labores buscan recuperar la circulación normal y habilitar ambos carriles en el menor tiempo posible.

La vía es la principal conexión entre las provincias de Caravelí y Camaná para unir al norte con el sur del país, por lo que la restricción podría generar demoras, especialmente para vehículos de transporte interprovincial y carga pesada.

Sin embargo, es necesario precisar que no es la primera vez que ocurre el desprendimiento de escombros, el mes pasado la vía estuvo interrumpida por aproximadamente una semana.