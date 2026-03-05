Una vivienda resultó afectada tras el desprendimiento de tierra registrado la mañana de este jueves en el distrito de Huaynacotas, en la provincia de La Unión.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 8:30 horas, luego de las precipitaciones que se registran en el distrito. Felizmente no hubo daños personales, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa (COER).

De acuerdo con el reporte, la Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres de la municipalidad distrital, el deslizamiento se produjo por la saturación del suelo a causa de las lluvias, lo que provocó el derrumbe de tierra sobre una vivienda de adobe, generando daños en su estructura.

Además, el deslizamiento afectó áreas de cultivo, al cubrir de tierra, ocasionando pérdidas para la familia que habita el inmueble.

Las autoridades realizan la evaluación de daños y necesidades para determinar el nivel de afectación y brindar el apoyo correspondiente a la familia afectada.

